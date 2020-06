Auch auf Mallorca findet eine Anti-Rassismus-Demo statt

Die Demonstrationswelle gegen die Polizeigewalt an afroamerkanischen Mitbürgern schwappt nach Mallorca über. Die Gemeinschaft der Afroamerikaner auf der Insel schließt sich einer spanienweiten Kundgebung an. Das Treffen findet am Sonntag (7.6., 18 Uhr) auf dem Platz vor dem Olivar-Markt statt.

Auslöser der Unruhen in den USA war der Tod von George Floyd. Der Afroamerikaner wurde von einem weißen Polizisten erstickt. "I can't breath" wurde zum Slogan der Demonstranten.

Die Demonstration auf Mallorca sei im Gedenken an George Floyd, die Leben der Afroamerikaner allgemein und gegen den Rassismus. Es könne sich jeder anschließen, der sich dafür berufen fühlt. Die Veranstalter bitten darum, den Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten, die Atemmaske ist Pflicht. /rp