Spanien wirbt mit Mallorca-Bucht um Urlauber

Ein Strand von Mallorca hat es an den Anfang einer neuen Kampagne des staatlich geführten Instituts für Tourismuswerbung in Spanien, Turespaña, geschafft. In dem Videoclip, der international Touristen nach Spanien locken soll, sind gleich zu Beginn Aufnahmen der Cala Màrmols im Gemeindegebiet Santanyí zu sehen.

"España te espera" - "Spanien erwartet dich", heißt der Slogan, der nach dem Corona-Lockdown ab dem 1. Juli wieder Ausländer für Ferien auf dem spanischen Festland oder den Inseln begeistern soll. Neben dem Strand von Cala Màrmols, der auf halber Strecke zwischen dem Leuchtturm von Ses Salines und der Cala s'Almúnia liegt, sind in dem Video auch spanische Großstädte, Naturschutzgebiete, und imposante Bauwerke des Landes zu sehen. Die User können den Clip, der vor allem in den sozialen Netzwerken verbreitet wird, auf Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Chinesisch anschauen.



Turespaña, das dem spanischen Tourismusministerium unterstellt ist, kündigte zudem an, in den kommenden Wochen weiter intensiv die Werbetrommel rühren zu wollen. Spanien sei ab dem 1. Juli bereit, Urlauber "unter sicheren Bedingungen" empfangen zu können, und werde dies "mit der gleichen Zuneigung und Gastfreundlichkeit" tun, wie immer. /somo