Inselrat spendiert Mallorca-Urlaub für die Corona-Helfer

Der Inselrat von Mallorca belohnt Arbeiter, die auch während der schlimmsten Wochen der Corona-Pandemie auf der Insel ihren Dienst versehen haben, mit subventionierten Hotelaufenthalten. Das Programm mit einem Budget von einer Million Euro soll 16.000 Personen zugute kommen und dabei helfen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln.

Man wolle den Menschen für ihren Kraftakt und ihren gesellschaftlichen Beitrag danken, so Inselratspräsidentin Catalina Cladera bei der Vorstellung des Programms "Gaudeix l'illa" am Montag (22.6.) in Santa Ponça. Bislang 18 Hotels beteiligten sich daran. In Anspruch nehmen können die Subventionen Sozialarbeiter, Gesundheitsangestellte, Verkäufer von Supermärkten, Transporteure oder Sicherheitsleute, die nachweisen, während des Lockdowns gearbeitet zu haben. Sie erhalten Gutscheine von bis zu 300 Euro für ihren Hotelaufenthalt.

Während einige Mitarbeiter direkt vom Inselrat ausgewählt werden, können sich andere auch für das Programm bewerben (Seite wird noch freigeschaltet). Der Hotelaufenthalt muss zwischen 20. Juli und 30. September in Anspruch genommen werden. /ff