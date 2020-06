Kulthotel auf Mallorca kurz vor Wiedereröffnung

Das ehrwürdige Royal Hideaway Hotel in Formentor im Norden von Mallorca öffnet am Freitag (26.6.) nach monatelanger Corona- und Winterpause wieder seine Türen. Das gaben die Betreiber jetzt in einer Pressemitteilung bekannt.

Das Hotel ist nicht nur wegen seines mehr als 90-jährigen Bestehens inselweit bekannt, sondern auch wegen einer Vielzahl berühmter Persönlichkeiten, die im Laufe der Jahrzehnte in der Luxusunterkunft direkt an der Playa Formentor genächtigt haben - darunter auch Grace Kelly, Audrey Hepburn und Charlie Chaplin.

Das Royal Hideaway, das mittlerweile zur Barceló-Gruppe gehört, hat bereits mehrere Auszeichnungen als "Bestes Boutique Hotel Spaniens" oder "bestes Strandhotel" bekommen. Zudem ist es Spielort der Konzertreihe "Formentor Sunset Classics", die in diesem Jahr am 29. August starten soll. /somo