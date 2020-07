Ein paar Wolken am Samstag, dann Strandwetter pur auf Mallorca

Can Pastilla am Samstagvormittag.

Ein bisschen Wolken und örtlich Regen am Samstag (4.7.) auf Mallorca, ansonsten steht auf der Insel auch in den kommenden Tagen bestes Strandwetter mit viel Sonne und Hitze an.

Nach sonnigem Wetter am Samstagvormittag können im Tagesverlauf immer wieder Wolken am Himmel auftauchen, hier und dort kann es leicht regnen. Zum Abend hin aber lockert die Bewölkung wieder auf. Der Wind weht schwach, an der Küste gibt es eine leichte Brise.

Die Höchsttemperaturen liegen bei "nur" 28 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla, im Tramuntana-Gebirge werden bis zu 25 Grad erreicht. In der Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 15 und 20 Grad.

Am Sonntag dann ist der Himmel wieder fast den ganzen Tag blau über Mallorca, und die Temperaturen ziehen an. In Palma de Mallorca und Sa Pobla werden bis zu 30 Grad erreiht. Die Tiefstwerte in der Nacht bleiben konstant.

Zu Wochenbeginn geht es im Prinzip genauso weiter, die Temperaturen klettern weiter in die Höhe. Die Spitzenwerte liegen nun bei 33 Grad im Südosten von Mallorca und bei 32 Grad in Palma de Mallorca. Der Wind weht weiterhin schwach.

Am Dienstag zeigen sich wieder etwas mehr Wolken, es wird nicht mehr ganz so heiß wie am Vormittag, die 30-Grad-Marke wird aber in der Inselmitte und im Südosten weiterhin geknackt. /ff