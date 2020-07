Ein Ende der Hitzewelle auf Mallorca ist in Sicht

Ob Tag oder Nacht - es ist derzeit doch recht warm auf Mallorca. Tagsüber fühlt es sich örtlich wie eine Sauna an. Und nachts lassen einen die hohen Temperaturen kaum schlafen. Abhilfe in Form eines Temperatursturzes ist unterwegs. Bald sollen statt 40 Grad nur noch 30 Grad auf der Insel erreicht werden.



Doch vorab ist Durchhalten angesagt. Am Donnerstag hat Mallorca zum zweiten Mal diese Woche die 40-Grad-Marke geknackt:





Temperaturas máximas de hoy en #Baleares (ºC):



Ciutadella 38

Es Mercadal 37

Aerop. Menorca 35



Palma Uni 40

Calvià 39

Llucmajor 39

Aero.Mallorca 39

Palma Portopí 38

Pollença 38

Manacor 34

Santanyí 33



St Antoni 38

Eivissa 36

Formentera 34



Más Datos: https://t.co/jatmxFwobJ pic.twitter.com/zSaKKl0sWU — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) July 30, 2020

Die Hitze sorgte für. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beklagten, dass sie in den Flughafenhallen bei 30 Grad schuften mussten.Ähnlich heiß wird es am. Für den Süden und die Inselmitte gilt Warnstufe Orange , auf der restlichen Insel Inca und Porreres nähern sich stark mit prognostiziertender 40-Grad-Marke. In Palma de Mallorca soll es bei 34 Grad nochbleiben. Immerhin schiebt sich hin und wieder eine Wolke vor die Sonne. Weiter giltauf der ganzen Insel.Diebeträgt laut dem spanischen Wetterdienst Aemet an der Playa de Palma und soll am Wochenende noch weiter steigen. Die. Unter 25 Grad sinken die Temperaturen in Palma de Mallorca nicht. Auch der restlichen Insel steht bei Mindesttemperaturen von 21 Grad die nächstebevor.MZ Livecam : So sieht es gerade auf der Insel ausAmgeht es heiß weiter. In der Inselmitte gilt, an den Küsten mit Ausnahme der Tramuntana Warnstufe Gelb. Die Höchstwerte werden gegenerreicht: 38 Grad in Inca, 34 Grad in Palma de Mallorca, 33 Grad in Cala Ratjada . Diesmal scheint die Sonne pausenlos.Für den Sonntag gibt es, die Temperaturen sollen tagsüber. Nachts bleibt es aber. In der neuen Woche sollen die Höchstwerte an manchen Tagen nur noch bei 30 Grad liegen. /rp