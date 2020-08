Rohrbruch setzt Feixina-Park unter Wasser

Ein Rohrbuch hat für eine Überschwemmung in Palma de Mallorca gesorgt. In den Morgenstunden vom Samstag (1.8.) stand plötzlich der Feixina-Park am Paseo Mallorca unter Wasser.

Zügig haben sich die Grünflächen mit Schlamm gefüllt. Mitarbeiter der Stadtwerke haben vor Ort das Wasser abgedreht. Das drehte auch einigen Anwohnern das Leitungswasser ab.

Die Rohre in diesem Viertel sind an die 40 Jahre alt und zählen zu den ältesten der Stadt. Nach und nach werden die Rohrleitungen ausgetauscht. Der Fokus dürfte nun auf diesem Rohrnetz liegen. /rp