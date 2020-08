Exil des Altkönigs sorgt für Sprengstoff in der Balearen-Regierung

Noch ist nicht vollends absehbar, welche Konsequenzen die Nachricht haben wird, dass Spaniens Altkönig Juan Carlos das Land verlässt. Doch auf Mallorca und den Nachbarinseln steht schon jetzt fest, dass die Krise der spanischen Krone die Regierungskoalition auf eine harte Zerreißprobe stellen könnte. Die linken Junior-Koalitionspartner Unidas Podemos (UP) und Més scheinen sich einig zu sein, dass für das Land nun die Zeit reif ist, die Monarchie abzuschütteln und auf eine spanische Republik zu setzen. Die Sozialisten hingegen wollen in Zeiten der Wirtschaftskrise auf Stabilität setzen und nicht an den Grundfesten der spanischen Verfassung rütteln.

UP und Més bereiten sich vor, nach der Sommerpause eine politische Offensive zu starten, um die mutmaßliche Korruption des Altkönigs in allen Institutionen zu verurteilen und Straßennamen und Plätze zu Ehren von Juan Carlos I. umzubenennen und dem in Ungnade gefallenen Ex-König alle Ehrentitel zu entziehen. Zum Beispiel werden sie den Antrag stellen, den am Prachtboulevard Borne gelegenen Platz Juan Carlos I. umzubenennen, um ihm den Namen zu geben, den er im Volksmund hat Plaza de las Tortugas (Schildkrötenplatz aufgrund der Tiere, die auf dem Brunnen zu sehen sind).

Gegen solche Maßnahmen werden wahrscheinlich nicht nur die konservative Opposition stimmen, sondern auch die Sozialisten. Welche Sprengkraft dieser Gegensatz für die linken Regierungskoalitionen in Spanien haben wird, wird sich erst in den kommenden Wochen abzeichnen. Auf den Balearen regiert eine Koalition aus Sozialisten, UP und Més. Dieser Linkspakt bestimmt auch andere wichtige Institutionen wie den mallorquinischen Inselrat oder das Rathaus von Palma de Mallorca. In Spanien regiert der Sozialist Pedro Sánchez zusammen mit dem Junior-Koalitionspartner UP. /tg