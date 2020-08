Insassen von brennendem Boot gerettet

Einsatzkräfte der Seenotrettung waren am Dienstag (11.8.) an der Rettung zweier Personen aus einem brennenden Boot an der Küste vor Mallorca beteiligt. Wie die Nachrichtenagentur "EuropaPress" schreibt, waren die Ausflügler nahe der Gemeinde Calvià im Süden von Mallorca unterwegs gewesen, als das Schiff plötzlich zu brennen begann.

Wie es heißt, bemerkten die Insassen den Brand gegen 18.30 Uhr und sprangen ins Wasser, um sich davor in Sicherheit zu bringen. Ein anderes Boot in der Nähe nahm die Personen auf und verständigte die Seenotrettung. Dieser gelang es, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen, und brachte die Passagiere sicher an Land. Der Auslöser des Brands war zunächst unklar. /somo