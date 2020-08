Guardia Civil rettet Schnorchler kurz vor dem Ertrinken

Die Guardia Civil auf Mallorca hat einen Taucher vor dem Ertrinken gerettet. Der Mann hatte es aus eigener Kraft nicht mehr ans Ufer geschafft.

Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag (16.8.) an der Cala Marmols in der Gemeinde Santanyí. Ein Freund, der auf die Sachen das Schnorchlers aufpasste, alarmierte die Behörde, nachdem sein Kumpel nach drei Stunden nicht wieder aufgetaucht war.

Die Guardia Civil überflog die Küste mit einem Hubschrauber und entdeckte den Schnorchler entkräftet im Meer. Anscheinend ist er beim Versuch, über die Felsenküste an Land zu kommen, gescheitert.

Per Seil zog der Hubschrauber den Mann im Meer bis an den Strand, wo er in den Hubschrauber gehievt und ins Krankenhaus Son Espases geliefert wurde. Der Mann war völlig erschöpft und dehydriert. /rp