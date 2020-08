Die Hitzewelle ebbt auf Mallorca langsam ab

Die extreme Hitze auf Mallorca ist am Wochenende erstmal vorbei. Auch die Sonne legt hin und wieder Pausen ein. Bei Temperaturen knapp über der 30-Grad-Marke bleibt es aber sommerlich warm.

Am Freitagnachmittag (21.8.) wird es in der Inselmitte nochmal richtig heiß. Bis zu 36 Grad sind möglich. Die Sonne scheint kräftig. An der Küste gibt es etwas Erfrischung durch einen zügigeren Wind. In den Küstengebieten bleibt es bei Temperaturen um die 32 Grad auch etwas kühler. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für die Inselmitte und den Süden von 12 bis 19 Uhr vorsorglich die Warnstufe Gelb wegen Hitze ausgegeben. Weiterhin gilt auf der ganzen Insel eine extreme Waldbrandgefahr.

Die Wassertemperaturen sind laut Aemet regional unterschiedlich. An der Playa de Muro ist das Wasser wie in den vergangenen Tagen 28 Grad warm. An der Playa de Palma soll es langsam auf 26 Grad abkühlen.

Die Nacht wird wieder unangenehm warm. Weiterhin gibt es Tropennächte auf Mallorca mit Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke. In Palma de Mallorca, Pollença, Artà, Son Servera und Santanyí halten sich die warmen Luftmassen länger. Weniger als 23 Grad werden es nicht.

MZ Livecam: So sieht es gerade auf der Insel aus

Am Samstag gilt die Hitzewarnung nur noch auf Mallorcas Nachbarinseln Formentera und Ibiza. Mit Ausnahme des Südens sinken die Temperaturen auf Mallorca. Die Höchstwerte liegen bei 35 Grad in Llucmajor und Santa María del Camí. Palma de Mallorca 33 Grad, Cala Ratjada 31 Grad. Nach einem bewölkten Morgen setzt sich die Sonne durch. An den Temperaturen in der Nacht ändert sich im Vergleich zum Vortag nichts.

Am Sonntag sinken die Temperaturen weiter. In manchen Gebieten geht es sogar unter die 30-Grad-Marke. Im Tagesverlauf zieht der Himmel zu, mit Regen ist aber nicht zu rechnen.

Die neue Woche startet bewölkt. Die Temperaturen pegeln sich rund um die 30-Grad-Marke ein und bleiben die Woche über konstant. Ab Dienstag soll die Sonne täglich scheinen. /rp