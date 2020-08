Café-Gast durch herabstürzende Markisen-Stange schwer verletzt

Ein 41-Jähriger ist in Palma de Mallorca durch eine Eisenstange, die aus dem fünften Stock herabstürzte, schwer verletzt worden. Die Markisen-Halterung traf den Mann am Kopf, in kritischem Zustand wurde er ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Zu dem Unglück kam es am Donnerstagabend (27.8.) im Stadtteil Coll d'en Rabassa. Das Opfer saß zusammen mit seinem Bruder an einem Tisch im Außenbereich einer Eisdiele. Aus bislang unbekannter Ursache fiel die rund fünf Meter lange Eisenstange in die Tiefe. Der am Kopf getroffene Mann stürzte zu Boden und begann, stark zu bluten.

Die Augenzeugen verständigten nach dem ersten Schock - die Stange hätte jeden von ihnen treffen können - die Rettungssanitäter. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Bei dem Opfer handelt es sich um eine allseits bekannte Person, im Viertel herrschte Bestürzung über das Unglück. /ff