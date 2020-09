Polizei fasst mutmaßlichen Autodieb am Flughafen Mallorca

Wegen versuchten Autodiebstahls am Flughafen Palma de Mallorca hat die spanische Nationalpolizei am Samstagnachmittag (5.7.) einen der mutmaßlichen Täter festgenommen. Anscheinend hatte der Mann zunächst versucht, das Auto durch Überbrücken der Kabel das Auto ohne Schlüssel zu starten. Als das nicht gelang, half ein zweiter Mann, der mit einem anderen Pkw versuchte, den zu klauenden Wagen anzustoßen und so gemeinsam das Flughafengelände zu verlassen.

Als sich die Polizei näherte, beschleunigte der Helfer und konnte fliehen. Der Mann im gestohlenen Wagen wurde gegen 16.45 Uhr festgenommen. Es handelte sich um Vorbestraften, der bei den Behörden bereits wegen mehrerer Vergehen aktenkundig war. Die Ermittlungen gehen weiter, um den mutmaßlichen Helfer zu stellen. /tg