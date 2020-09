Flüchtlingsboot mit 13 Emigranten auf Cabrera abgefangen

Beamte der Guardia Civil haben am Freitag (11.9.) am Cap Ventós auf Cabrera ein Flüchtlingsboot mit 13 Migranten an Bord abgefangen. Die Insassen wurden noch am Nachmittag nach Palma de Mallorca gebracht.

Bereits Anfang August waren bis zu acht Flüchtlingsboote an einem Wochenende an den Küsten der Balearen gesichtet worden, fünf davon nahe Mallorca, bei Cabrera, in Ses Salines und Llucmajor, zwei weitere nahe Ibiza und ein weiteres nahe Formentera.

Damit steigt die Anzahl der in diesem Jahr auf der Inselgruppe angekommenen Boote auf 27. Die meisten von ihnen sind in Algerien gestartet. /sw