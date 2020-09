Bei Brand in Andratx brennen mehrere Fahrzeuge in einem Busdepot aus

Bei einem Brand in einem Busdepot in Andratx auf Mallorca sind am Montagvormittag (28.9.) mehrere Fahrzeuge ausgebrannt und die Struktur der Werkhalle beschädigt worden. Zwei Personen wurden wegen leichter Rauchvergiftungen in die Ambulanz gebracht. Der Brand wurde gegen 10.40 Uhr gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwachen Calvià und Llucmajor brauchten knapp zwei Stunden, um die Flammen zu löschen.

Betroffen war der Abstellplatz des Unternehmens Autocares Pujol Palmer im Carrer Antoni Mulet in unmittelbarer Nähe zum Rathaus Andratx, wie die Notrufzentrale 112 gegenüber der MZ bestätigte. Im Innern der Halle befanden sich mehrere Busse und Pkw, die zumindest teilweise in Flammen standen. Ein Bus brannte vollständig aus, ein weiterer Bus sowie ein Lkw wurden schwer beschädigt. Über die Brandursache war zunächst nichts bekannt. /tg