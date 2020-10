Lokale Lockdowns in Palma werden erheblich zurückgefahren

Der lokale Lockdown im Brennpunktviertel Son Gotleu in Palma de Mallorca wird am Samstag (3.10.) um 22 Uhr nach drei Wochen aufgehoben. Das bestätigte die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez am Freitag (2.10.) auf einer Pressekonferenz. Im angrenzenden Viertel Arquitecte Bennàssar, das seit zwei Wochen wegen hoher Corona-Fallzahlen ebenfalls im Lockdown ist, werden einige Restriktionen sieben weitere Tage aufrecht erhalten. Die Corona-Inzidenz sei zwar in den vergangenen Wochen gesunken, allerdings nicht so stark wie nötig, um zur Normalität zurückzukehren, so die Gesundheitsministerin. Allerdings dürfen auch in diesem Stadtgebiet die Bewohner ab Samstagabend um 22 Uhr ihre Quartiere wieder uneingeschränkt verlassen und betreten.

In Son Gotleu, wo die Auflagen schon eine Woche länger gelten, sind die Neuansteckungen laut den Zahlen des balearischen Gesundheitsministeriums in den vergangenen zwei Wochen um 79 Prozent gefallen. "Das heißt aber nicht, dass man nun alle Vorsicht fallen lassen darf. Die Zahlen können wieder steigen und neue Lockdowns nötig machen, wir müssen weiterhin wachsam sein", so Corona-Sprecher Javier Arranz.



Als "gute Nachricht" bezeichnete Gómez die relativ geringen Ansteckunszahlen in den Schule. Auch in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen stabilisiere sich die Lage nach einigen schweren Wochen. In den Seniorenwohnheimen auf den Inseln sei die Zahl der Infizierten in den vergangenen zwei Wochen um die Hälfte gesunken. "Wir werden nun zwei Mitarbeiter aus jedem Altenwohnheim einer speziellen Schulung unterziehen, damit immer eine Person vor Ort ist, die genau weiß, worauf zu achten ist", sagte Gómez. /somo