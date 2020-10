Der Sand ist in Palma de Mallorca wieder am Strand

Jetzt ist er wieder dort, wo er hingehört: Nachdem der Sturm "Alex" am vergangenen Freitag (2.10.) an den Stränden von Molinar, Ciutat Jardí, Cala Estància und Can Pastilla in Palma de Mallorca reichlich Sand an die Uferpromenade geschwemmt und geblasen hatte, ist er nun wieder zurück an den Stränden. Sieben Mitarbeiter der Stadtwerke Emaya haben den Sand, der teilweise sogar den Verkehr behindert hatte, am Montag (5.10.) zurück an die Playas geschaufelt.

Der starkem Wind aus Südwesten hatten zu Verwehungen auf dem Fahrradweg an der Promenade, dem Fußgängerweg und teilweise sogar den Bürgersteigen der angrenzenden Häuser geführt.

Am meisten betroffen waren die Stadtteile Portitxol und Ciutat Jardí. Dort begannen die Mitarbeiter der Stadtwerke schon am Samstag (3.10.) mithilfe von Kehrmaschinen, den Sand wegzuschaffen. Am Sonntag (4.10.) gingen die Arbeiten weiter, bis am Montag (5.10.) dank Bagger-, Kran- und Schaufel Einsatz der restliche Sand zurück an die Strände geschafft werden konnte. /sw