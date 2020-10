Das Wetter beschert Mallorca ein Traumwochenende

Das Wetter zeigt sich auf Mallorca derzeit traumhaft konstant. Für das Wochenende können eifrig Pläne geschmiedet werden. Viel Sonne und angenehme Temperaturen verlocken zum Rausgehen.

Der Samstag startet zwar neblig in den Morgenstunden, doch der Dunst verzieht sich schnell. Tagsüber gibt es fast nur Sonnenschein. Es ist fast windstill. Erst am Abend gibt es leichte Brisen an der Küste. Die Temperaturen erreichen in den Mittagsstunden Höchstwerte von 24 Grad.

Die MZ-Redaktion ist sich uneinig, ob man derzeit noch im Meer baden kann. Bei einer Wassertemperatur von 21 Grad an der Playa de Palma müssen Sie diese Entscheidung selber treffen. Nachts schwanken die Temperaturen. Während es in der Inselmitte bei elf Grad frisch wird, bleibt es an der Küste bei bis zu 15 Grad mild.

Am Sonntag geht es praktisch unverändert weiter. Die Wolken am Morgen täuschen, der Tag wird wieder schön. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag. In der neuen Woche steigt die Regenwahrscheinlichkeit langsam. Dabei handelt es sich aber höchstens um vereinzelte Tropfen. /rp