Die neue Woche bringt Sonnenstrahlen und Regenfälle für Mallorca

Mallorca startet sonnig in die neue Woche. Gegen Montagmittag (9.11.) können jedoch vermehrt Wolken aufziehen. Die Temperaturen bewegen sich um die 20-Grad-Marke, begleitet von etwas Wind. Die Temperatur in Lluc liegt bei maximal 21 Grad, Sa Pobla und Felanitx kommen auf 23 Grad, Palma de Mallorca erreicht angenehme 24 Grad. In der Nacht können vereinzelt Regenschauer fallen.

Am Dienstag (10.11.) sind in den Morgenstunden Nebelbänke zu erwarten. Im weiteren Verlauf des Tages wechselt sich die Sonne mit Wolken ab. Im nördlich gelegenen Lluc werden es maximal 19 Grad. Felanitx und Sa Pobla folgen mit 22 Grad sowie die Inselhauptstadt Palma de Mallorca mit 23 Grad. Wind aus Norden und Nordosten begleiten den Tag. In der Nacht sinken die Temperaturen. Regenfälle sind vornehmlich in den Küstenregionen nicht auszuschließen.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus.

Der Mittwoch (11.11.) startet mit Nebel am Morgen. Zum Mittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchsttemperaturen sinken etwas: Lluc kommt nur auf 17 Grad, Sa Pobla auf 20 Grad, Felanitx erreicht 21 Grad und Palma de Mallorca erreicht noch 22 Grad. Gerade in in den Regionen Inca, Llucmajor und Santanyí liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei über 95 Prozent. Aus Norden und Nordost weht schwacher Wind. /lm