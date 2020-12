Regen und Hagel auf Mallorca, Schnee auf dem Puig Major

Der Gipfel des Puig Major, der höchste des Tramuntana-Gebirges auf Mallorca, hat am Samstagmorgen (5.12.) den Tag mit einer vier Zentimeter hohen Schneeschicht begrüßt. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet soll im Laufe des Tages noch mehr Schnee hinzukommen.



Schneegrenze sinkt auf 850 bis 900 Meter



Ungemütliches Wetter auf der Insel

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte es einengegeben, jedoch ohne dass dieser den Gipfel vollständig bedeckt hätte. Am Samstag sollen die, die Schneegrenze sinkt auf 850 bis 900 Meter und im Tramuntana-Gebirge ist leichter Frost zu erwarten.Erstefinden sich in den sozialen Netzwerken:Der Wetterdienst meldetwolkigen bis bedeckten Himmel auf der Insel, mit gelegentlichensowie teilsIn denfielen 27,2 Literin Lluc, 21,1 in Port de Pollença , 20,2 in Son Torrella, 17, 6 in Pollença und 15,9 en Palma. An einigen Orten auf Mallorca war der RegenMassenhafthat für dengesorgt: Laut aktueller Daten von Aemet wurden amTemperaturen von 0,6 Grad in Bunyola , 1,8 Grad in Lluc und 6,1 Grad in Llucmajor gemessen.Die weiteren. /bro