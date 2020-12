Menschen in Sa Pobla stehen Schlange für Massen-Corona-Tests

Großer Andrang auf die Antigen-Tests in Sa Pobla.

In der von hohen Infektionszahlen betroffenen Gemeinde Sa Pobla auf Mallorca werden seit Sonntag (6.12.) massenhaft Antigen-Tests bei Bürgern zwischen 16 und 59 Jahren durchgeführt – zum ersten Mal auf den Balearen. Die Einwohner sind dem Aufruf in großer Zahl gefolgt: Die ursprünglich vorgesehenen drei Warteschlangen, um die Testwilligen abzufertigen, mussten auf fünf Schlangen erweitert werden.

Um 11 Uhr morgens waren bereits 140 Tests in der zu diesem Zweck zur Verfügung stehenden Halle neben dem Gesundheitszentrum durchgeführt worden. Drei der Tests fielen positiv aus, weshalb sich die betroffenen Einwohner zusätzlich einem PCR-Test unterziehen mussten, um die Diagnose zu bestätigen.



Getestet wird in Schichten



Die Testprozedur wurde in Schichten abgewickelt: Von 9 bis 14 Uhr sollte die Bevölkerung ab 40 Jahren erscheinen. Ab 14 Uhr waren die jüngeren Einwohner an der Reihe. Wie die MZ-Schwesterzeitung Diario de Mallorca berichtete, lobten einige Menschen die Schnelligkeit beim Testvorgang: Bereits nach 15 Minuten erhielten sie das Ergebnis.

Die Massentests sollen noch bis Dienstag andauern. Sie sind eine Maßnahme gegen die alarmierenden Infektionszahlen in Sa Pobla: Mit einem Wert von mehr als 800 bei der 14-Tages-Inzidenz (Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen Tagen) liegt die Gemeinde um das 13-Fache über der empfohlenen Obergrenze. Der Wert ist außerdem fast vier Mal so hoch wie auf den Balearen insgesamt.

Im Übrigen gelten in Sa Pobla vorübergehend auch verschärfte Maßnahmen, wie die Vorverlegung der nächtlichen Ausgehsperre von 24 auf 22 Uhr, die Schließung der Spielhallen und ein Bewirtungsverbot für die Innenräume von Bars und Restaurants. /bro