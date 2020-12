Ibiza wechselt in Corona-Stufe 2, Menorca in Stufe 3 - und Mallorca?

Auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln stehen Änderungen bei den Corona-Restriktionen an. Wie die Regeln zu Weihnachten konkret aussehen werden, will die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol am Montag (14.12.) verkünden, aber schon jetzt ist klar: Auf Ibiza werden die Restriktionen etwas gelockert - die Nachbarinsel wechselt laut dem Vorschlag des balearischen Gesundheitsministeriums von Stufe 3 in Stufe 2 -, auf Menorca verschärft - hier geht es umgekehrt von Stufe 2 in Stufe 3 - und auf Mallorca wird geprüft, ob die Insel von Stufe 3 in Stufe 4 wechseln muss.

Zwar ist die Inzidenz auf der größten Balearen-Insel gestiegen. Doch ist dieser Wert nicht alleine ausschlaggebend, vielmehr soll die Situation über das Wochenende nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" weiter im Detail geprüft werden. Stufe 4 ist die höchste im Fünf-Stufen-Plan der Landesregierung (Stufen 0-4) und würde unter anderem bedeuten, dass Restaurants Gäste nur noch im Außenbereich bedienen dürfen, das Rauchverbot wieder verschärft würde oder Treffen von bis zu sechs Personen nur noch im Freien möglich wären. Die nächtliche Ausgangssperre wurde ohnehin bereits ausgeweitet.

Auf Ibiza sank die Inzidenz pro 100.000 Einwohnern laut dem jüngsten Epidemiologischen Bericht vom Freitag (11.12.) von 189 auf 147 Fälle. Auf Menorca dagegen stieg sie innerhalb von einer Woche von 95,3 auf 142. Auf Mallorca stieg sie auf hohem Niveau weiter, und zwar von 235,5 auf 272,9 pro 100.000 Einwohner. Sorgen bereiten insbesondere die Gemeinden Lloseta, Muro und Sóller, in den drei Gemeinden finden in diesen Tagen freiwillige Schnelltests statt, zu denen die Bevölkerung aufgerufen ist.

