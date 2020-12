So bereitet sich Mallorca auf die Corona-Impfung vor

Auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln laufen die Vorbereitungen für den Start der Impfung gegen das Coronavirus auf vollen Touren. So werden am Montag und am Dienstag (21./22.12.) im Landeskrankenhaus Son Espases knapp 150 Krankenschwestern und -pfleger für die Verabreichung der Impfung eingearbeitet, wie die Landesregierung mitteilt.

Die balearischen Gesundheitsbehörden gehen davon aus, dass ab Samstag (27.12.) die ersten der insgesamt 120.000 Impfdosen der Firmen Pfizer und Biontec auf den Inseln eintreffen, die während der ersten Phase der Impfkampagne in den kommenden Wochen verabreicht werden sollen. Da jeweils zwei Dosen notwendig sind, können so zunächst 60.000 Personen geimpft werden.

Bereits Ende vergangener Woche trafen die Tiefkühlgeräte ein, in denen die Impfdosen fachgerecht aufbewahrt werden sollen. Die Rede ist von einer Million Spritzen, die für die Impfung gelagert sind. Das Personal, das die Impfung verabreichen soll, werde seit Wochen geschult.

Die Impfstoffe sollen per Flugzeug auf Mallorca eintreffen, laut der Zeitung "Última Hora" hat die Fluggesellschaft Air Europa Flieger zur Verfügung gestellt, die alle Anforderungen für den Transport des tiefgekühlten Impfstoffs erfüllen. Auf den Inseln angekommen, werden die Kisten dann an alle öffentlichen Krankenhäuser sowie an die größeren Gesundheitszentren verteilt, wo die erworbenen Tiefkühlgeräte bereit stehen. Es handelt sich um neun große mit 828 Litern Fassungsvermögen sowie sechs kleine mit 578 Litern Fassungsvermögen. Auf Mallorca entfallen zehn Geräte, eines für jedes Krankenhaus sowie sechs für die größeren Gesundheitszentren.

Je nach Terminvergabe sollen die Impfdosen aufgetaut werden, wobei sie dann noch fünf Tage in konventionellen Kühlgeräten aufbewahrt werden können. Als erste an der Reihe sind die Bewohner von Seniorenheimen, das dortige Personal, die Angestellten im Gesundheitssystem sowie auch Pflegebedürftige, die nicht in Einrichtungen untergebracht sind. In einer zweiten Phase dann - möglicherweise ab März - folgen Senioren ab 65 Jahren, Personen mit Vorerkrankungen, sozial benachteiligte Bürger, des Weiteren Personen in essenziellen Berufen, in Gebieten mit hohen Corona-Zahlen sowie Schwangere.

Die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez warnte davor, mit dem Beginn der Impfungen leichtsinnig zu werden. So vergehen zwischen der ersten und der zweiten Dosis drei Wochen, erst im Anschluss greife die Immunität. Ähnlich äußerte sich der spanische Gesundheitsminister Illa: Man stehe am Anfang vom Ende der Pandemie, noch nicht an deren Ende. /ff

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).