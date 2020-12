Mallorca startet mit schlechtem Wetter ins neue Jahr

Fast pünktlich zum Jahreswechsel startet auf Mallorca eine Schlecht-Wetter-Phase. Der erste sonnige Tag von 2021 auf der Insel ist derzeit noch nicht in Sicht. Es wird wohl einfach nicht aufhören zu regnen.

Silvester wird es nochmal schön. Tagsüber zeigt sich der Himmel unbewölkt. Die Temperaturen klettern bis auf 15 Grad. Ab dem Abend ziehen ein paar Wolken auf und es kann leicht tröpfeln. In der Nacht wird es kühl. Im Landesinneren sinken die Temperaturen auf 3 Grad. An der Küste bleibt es etwas milder bei 6 Grad. In den Bergen ist mit leichtem Frost zu rechnen.

Neujahr wird bescheiden. Die Höchsttemperaturen sinken gleich mal um drei Grad. Es ist den ganzen Tag grau. Regen, Hagel und Gewitter sind möglich. Am Abend stellt sich ein Dauerregen ein, der teils heftig sein kann. Eine Warnstufe hat der spanische Wetterdienst Aemet aber noch nicht ausgegeben. Die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter. In der Inselmitte nähern sich die Tiefstwerte dem Gefrierpunkt. Wer traditionell Neujahrsbaden gehen will, kann sich im Meer an der Playa de Palma auf 15 Grad Wassertemperatur einstellen.

Am Samstag geht es wechselhaft weiter. Im Norden der Insel setzt sich das Regenwetter fort. Im Süden blitzt dann und wann die Sonne hinter der Wolkendecke hervor. Hagel und Gewitter sind weiter möglich. Die Schneefallgrenze liegt bei 900 Metern. Der Wind weht böig aus nördlicher Richtung. Die Temperaturen sind weiter im Abwärtstrend.

Am Sonntag erreicht die Insel dann laut Aemet gar Minuswerte. Nachts werden es in Llucmajor minus 1 Grad. Tagsüber geht das Schmuddelwetter weiter. In Palma de Mallorca werden es 11 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent. Sehen wir es positiv: Mallorca dürfte mit gut gefüllten Stauseen ins neue Jahr starten. /rp