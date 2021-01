Gastronomen auf Mallorca rufen zu Großkundgebung auf

Die Gastronomen auf Mallorca wollen am Dienstag (12.1.) in einer groß angelegten Kundgebung in Palma de Mallorca gegen die neuen Corona-Auflagen und die Schließung von Restaurants, Bars und Cafés protestieren. Unter dem Motto "Si el pueblo no trabaja, tú no cobras" (Wenn das Volk nicht arbeitet, bekommst du kein Gehalt) sollen die Verantwortlichen in der balearischen Landesregierung direkt angesprochen werden.

Angestoßen hat die Protestaktion der Gastronom Víctor Sánchez. Die neuen Auflagen sollen ab Mittwoch, dem 13. Januar in Kraft treten (ursprünglich hatte es geheißen am Dienstag). In den kommenden zwei Wochen müssen dann alle gastronomischen Betriebe die Bewirtung einstellen. Weiterhin erlaubt sind allein Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice. Da auch große Einkaufszentren schließen müssen, können die dortigen Lokale noch nicht einmal auf "Take-away" setzen.

Mehrere hundert Facebook-User sagten bereits ihre Teilnahme an der Demonstration zu. Aufgrund des großen Interesses verlegten die Veranstalter die Kundgebung von Palmas Rathausplatz auf den Vorplatz des Consolat de Mar am Paseo Marítimo, wo die Landesregierung ihren Sitz hat. Los geht es um 11 Uhr.

Wie Sánchez gegenüber der spanischen Zeitung "Última Hora" berichtet, kritisieren die Gastronomen vor allem die fehlenden Hilfen von staatlicher Seite. Anders als in Deutschland, wo Betreiber von Restaurants und Bars Corona-bedingt ebenfalls haben schließen müssen, aber 75 Prozent ihres Umsatzes aus dem Vorjahreszeitraum vom Staat bekommen, fühlten sich die Gastronomen auf den Balearen alleingelassen. "Was sollen wir tun, wenn man uns für den Kampf kein Schwert, sondern nur einen Stock zur Verfügung stellt?", fragt Sánchez. /somo