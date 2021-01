Zufahrt zu Sprudelquellen Ses Fonts Ufanes wegen zu vieler Besucher gesperrt

Nach den starken Regenfällen auf Mallorca haben am Sonntag (10.1.) zum ersten Mal in diesem Jahr wieder die Quellen Ses Fonts Ufanes auf der Finca Gabellí Petit nahe Campanet gesprudelt.

Das beliebte Naturschauspiel zog gleich am ersten Tag so viele Menschen an, dass die Ortspolizei den Zugang zum Gelände zwischen 12 und 13 Uhr absperren musste. Wie die Bürgermeisterin von Campanet, Rosa Bestard, gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bekannt gab, ließen die Beamten am Kreisverkehr nahe des Gelände eine Stunde lang keine weiteren Autos durch.

Hintergrund: Mallorcas Fonts-Ufanes-Quellen

Neben drei Ortspolizisten waren auch Mitarbeiter der Balearen-Regierung vor Ort, um Besucher über die geltenden Corona-Bestimmungen zu informieren. Das Rathaus von Campanet wird die Zufahrt zum Gelände auch in den kommenden Tagen überwachen. /sw