Baustart für neue Sozialwohnungen in Santanyí

In Santanyí im Südosten von Mallorca hat der Bau neuer Sozialwohnungen begonnen. Den Grundstein legte am Dienstag (12.1.) Ministerpräsidentin Francina Armengol. Innerhalb der kommenden 16 Monate sollen am Carrer Coves del Vicari 23 Wohnungen für einkommensschwache Haushalte entstehen. Das Grundstück hatte das balearische Wohnungsbauinstitut Ivabi im Jahr 2009 für knapp 920.300 Euro erstanden.

Insgesamt lässt sich die balearische Landesregierung das Projekt rund 3 Millionen Euro kosten. Laut einer Pressemitteilung sind 17 Wohnungen mit zwei Schlafzimmern und etwa 70 Quadratmeter geplant. Die restlichen 6 Wohnungen haben nur ein Schlafzimmer und sind etwa 50 Quadratmeter groß. Auch Parkplätze sind vorgesehen. /somo