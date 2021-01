Die Sonne legt einen schönen Wochenstart hin auf Mallorca

Die Mallorca-Sonne am Montag (18.1.).

Die Mallorca-Sonne am Montag (18.1.). Foto: MZ-Livecams

Viele Freizeitangebote gibt es auf dem Pandemie-geplagten Mallorca zur Zeit nicht. Zum Glück lädt das Wetter zu Spaziergängen oder Wanderungen ein.

Am Montag (18.1.) beginnt eine sonnige Woche. Der Himmel bleibt überwiegend wolkenlos. Der Wind weht schwach aus Nordost. Die Temperaturen steigen von morgens 7 Grad (Palma de Mallorca) auf Höchstwerte um die 15 Grad an. In der Nacht kühlt es sich deutlich ab.

Das schöne Wetter bleibt auch am Dienstag (19.1.) stabil. Heiter bis wolkig, im Süden der Insel zieht es sich etwas mehr zu. Der Wind dreht auf südliche Richtungen. Morgens ist es frisch mit Werten um 3 Grad (Palma de Mallorca, Sa Pobla). Tagsüber wärmt die Sonne die Insel auf 16 Grad auf. Selbst in Berglagen (Lluc) werden es 13 Grad. Die Nacht wird etwas milder.

Am Mittwoch (20.1.) nehmen die Wolken zu. Vor allem am Nachmittag kann es auch vereinzelt etwas regnen. Die Wind dreht von Süd auf Südwest. Der Morgen beginnt mit Tiefstwerten um 8 Grad (Palma de Mallorca) oder 6 Grad (Felanitx). Die Höchstwerte des Tages liegen um die 16 Grad (Palma de Mallorca) oder 17 Grad (Sa Pobla). Die Nacht wird mild.

Am Donnerstag (21.1.) wird der Südwestwind kräftiger und böig. Die Temperaturen steigen von morgens 12 Grad auf tagsüber 17 oder 18 Grad. Es bleibt überwiegend trocken. /tg