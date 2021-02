200 Kilo Erdbeeren in Sa Pobla geraubt: Polizei ermittelt gegen zwei Verdächtige

Die Polizei ermittelt in Sachen Erdbeer-Raub in Sa Pobla.

Die Guardia Civil von Mallorca ermittelt gegen zwei Personen, einen Mann und eine Frau aus Spanien (47 und 42 Jahre alt), die mutmaßlich bei mehreren Diebstählen insgesamt 200 Kilogramm Erdbeeren in Sa Pobla geraubt haben.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekanntgab, hatten die Beamten des Teams "ROCA" (equipo de robos en el campo), das mit Diebstählen auf dem Land betraut ist, Ende Januar mehrere Anzeigen und Informationen erhalten: In verschiedenen Betrieben der Gegend seien demnach Erdbeeren geraubt worden. Daraufhin wurde ein Einsatzkommando eingerichtet, das den Fall untersuchen sollte.



Auf frischer Tat ertappt



Die zwei mutmaßlichen Täter drangen angeblich nachts in die Betriebe ein, schnitten die Zäune durch und pflückten in aller Eile die Erdbeeren, bevor sie den Tatort in einem Fahrzeug verließen.

Einige Tage vor ihrer Identifizierung wurden sie vom Eigentümer eines Betriebes ertappt, der daraufhin die Polizei rief. Die Diebe ließen 40 Kilogramm Erdbeeren zurück. Die Ermittlungen gehen weiter, um zu klären, ob es noch mehr Komplizen oder Geschädigte in der Erdbeer-Affäre gibt. /bro