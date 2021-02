Sozialisten gewinnen katalanische Regionalwahlen

Bei den Landtagswahlen in Katalonien haben die vom ehemaligen spanischen Gesundheitsminister Salvador Illa angeführten Sozialisten am Sonntag (14.2.) die meisten Stimmen erhalten. Gleichzeitig zementierten die verschiedenen separatistischen Parteien ihre Mehrheit im Parlament. Sowohl in Sitzen - und erstmals auch in abgegebenen Stimmen - kommen die Parteien, die sich für eine Unabhängigkeit Kataloniens einsetzen, auf eine absolute Mehrheit. Die Regierungsbildung wird kompliziert. Von Palma de Mallorca aus wird sie mit Spannung beobachtet, denn auch für Mallorca und die Nachbarinseln hängt von den Entwicklungen in der Nachbarregion viel ab.





Die Ergebnisse

Reaktionen auf Mallorca

Seny i acords. Retrobament i polítiques progressistes. Renovació i futur. Aquesta és la proposta dels socialistes per a Catalunya i el projecte més valorat en aquestes eleccions. Enhorabona per la victòria, @salvadorilla i @socialistes_cat! ? #14F — Francina Armengol (@F_Armengol) February 14, 2021

Dieerhaltender Stimmen undim Regionalparlament. Als meistgewählte Partei, die ihr Ergebnis im Vergleich zu den Wahlen 2017 deutlich verbesserte (13,9 Prozent, 17 Sitze), gelten sie als klare Wahlgewinner. Der Erfolg wird zu einem großen Teil dem "Illa-Effekt" zugeschrieben.war bis vor Beginn des Wahlkampfs spanischer Gesundheitsminister. Im Umgang mit der Pandemie hatte er eine große Medienpräsenz, bei der er anscheinend kein so schlechtes Bild abgab. Als Wahlgewinner kündigte Illa Sondierungsgespräche für eine Regierungskoalition an. Diese dürften aber schwierig werden.Denhalten indes die Linksrepublikaner derin der Hand. Spitzenkandidat Pere Aragonés brachte seiner Parteider Stimmen, die ebenfalls zuim Regionalparlament führen. Im Parlament haben Sozialisten und ERC also gleich viel Gewicht. Größter Erfolg der Partei ist es, die bisherigen Koalitionspartner JxCAT überholt zu haben. Sie wird damit zu stärksten Kraft innerhalb der Parteien, die eine Unabhängigkeit der Region anstreben.Der Abstand ist allerdings nicht so groß.erhält mitder Stimmen undnur einen Abgeordneten weniger als Sozialisten und ERC. Zusammen mit ERC und der antikapitalistischen CUP hatten die bürgerlichen Separatisten der JxCAT bislang den Block der separatistischen Parteien angeführt. Diese Rolle muss sie nun an die linkere und gleichzeitig kompromissbereitere Partei ERC abgeben.Diewurde bei den Wahlen ebenfalls gestärkt. Mitder Stimmen erhalten sie, fünf mehr als in der bisherigen Legislaturperiode. Ein Pakt der separatistischen Parteien (ERC, JxCAT, CUP) hätte mit 74 Sitzen eine klare Mehrheit im Regionalparlament. Allerdings hatte dieser Pakt in den vergangenen Jahren nicht gut funktioniert. Die von der CUP tolerierte Minderheitsregierung aus JxCAT und ERC war zerstritten auseinandergegangen.Die rechtsextreme Parteilegt deutlich zu und wird zur vierten Kraft im katalanischen Parlament. MitStimmenanteil werden künftigim Regionalsparlament vertreten sein. Die Rechtsextremen liegen mit ihrem stark zentralistischen und anti-separatistischen Diskurs vor den ebenfalls anti-separatistischen Parteien(von 25,3 auf 5,6 Prozent abgestürzt, nur noch 6, statt 36 Sitze) und der in Katalonien immer schwächer werdenden konservativen Volkspartei , 3,9 Prozent, 3 Sitze).Das linke Parteienbündnis ECP-PEC konnte das Ergebnis vor vier Jahren mehr oder weniger halten. Mitder Stimmen erhält das auf nationaler Ebenenahestehende Bündnisim Parlament.Die sozialistische Francina Armengol , feierte das gute Wahlergebnis ihres Parteigenossen Illa. Sie twitterte: "Verstand und Einigungen. Sich wiederfinden und progressive Politik. Erneuerung und Zukunft. Das ist der Vorschlag der Sozialisten für Katalonien."Damit gratuliert sie dem Wahlgewinner und spielt auf dessen Hoffnung an, eine Koalition mit ERC und Unidas Podemos auf die Beine stellen zu können. Eine Koalition, die mit dem Regierungsbündnis auf denvergleichbar wäre und auch mit der spanischen Regierungskoalition unter dem Sozialistenharmonieren könnte. Allerdings gilt es als wahrscheinlicher, dass die separatistischen Kräfte ihre - wenn auch zerstrittene - Koalition in Katalonien fortsetzen werden oder es nach unfruchtbaren Verhandlungen zu Neuwahlen im Sommer kommt. /tg