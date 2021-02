Discounter-Kette Aldi vor Eröffnung der neunten Filiale auf Mallorca

Die Discounter-Kette Aldi wird im April eine neue Filiale in Cala Millor eröffnen. Das bestätigte am Donnerstag (18.2.) ein Sprecher der Kette gegenüber der MZ. Wie auch eine Mitarbeiterin im Rathaus von Son Servera sagte, entsteht die neue Filiale auf dem großen Parkplatz an der Plaça Mallorca in der Nähe der Restaurants Ca's Torrador und Grill Son Moro.

Das Grundstück für die neue Filiale hatte das Unternehmen bereits vor zwei Jahren erworben. Die Gemeinde hatte das Gelände des geplanten Aldi-Standorts bislang als Parkplatz gepachtet. Bevor es mit dem Bau losgehen konnte, standen noch Erschließungsarbeiten an. Von dem 13.000 Quadratmeter großen Grundstück mussten 6.000 an die Gemeinde abgetreten werden.

In einer Pressemitteilung hatte die deutsche Supermarktkette am Dienstag (16.2.) angekündigt, im Laufe des Jahres spanienweit 40 neue Filialen eröffnen zu wollen. Bereits in den ersten Monaten des Jahres 2020 sollen so 500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Damit sind im ganzen Land insgesamt 6.000 Mitarbeiter bei der Kette beschäftigt.

Aldi hatte im Mai 2015 die ersten Niederlassungen auf Mallorca eröffnet. Die ersten sechs Läden entstanden in Palmanova, Magaluf, Inca, Marratxí und Palma (2). 2016 kam dann eine Filiale in Manacor hinzu, 2017 eine weitere in Campos. Eine Übersicht mit den genauen Adressen aller Filialen gibt es hier. Zu weiteren möglicherweise auf Mallorca geplanten Eröffnungen machte die Aldi-Zentrale keine Angaben.

Der deutsche Mitbewerber Lidl verfügt auf den Balearen über 24 Filialen, drei davon auf Ibiza und Menorca.

Spanienweit konzentrierten sich 2020 die meisten Aldi-Neueröffnungen auf Madrid, Barcelona und Sevilla. In Andalusien hat die Supermarktkette die meisten Läden: 80 an der Zahl. Spanienweit gibt es 330 Aldi-Filialen. Die erste eröffnete 2002.