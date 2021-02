Discounter Lidl eröffnet auf Mallorca die bereits 20. Filiale

Einkauf in einem Lidl-Markt auf Mallorca.

Einkauf in einem Lidl-Markt auf Mallorca. Foto: Lidl

Der deutsche Discounter Lidl expandiert weiter auf Mallorca und eröffnet seine bereits 20. Filiale. Standort ist diesmal nicht ein Neugebiet, sondern die Innenstadt von Palma de Mallorca. Der neue Markt soll am Donnerstag (25.2.) auf dem Carrer Aragó, 42 eröffnen (Höhe Stadtviertel Pere Garau) und damit offenbar einem nahen Mercadona-Markt Konkurrenz machen.

Laut einer Pressemitteilung hat die Kette 2,4 Millionen Euro in die neue Filiale investiert und damit 25 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Verkaufsfläche betrage 1.000 Quadratmeter.

Insgesamt betreibt Lidl damit auf Mallorca und den Nachbarinseln 25 Filialen, in denen rund 600 Menschen beschäftigt sind. Weitere 480 indirekte Arbeitsplätze, etwa von Lieferanten, kommen laut Pressemitteilung noch hinzu. Der dadurch generierte Beitrag zum regionalen Bruttoinlandsprodukt betrage im Jahr 56 Millionen Euro. Die Kette arbeite mit 16 örtlichen Lieferanten zusammen und kaufe von balearischen Produzenten jährlich Waren im Wert von 17 Millionen Euro. Das Angebot an Insel-Produkten werde kontinuierlich ausgebaut.

Zudem arbeitet Lidl mit dem Lions Club Palma in dem Projekt "Comida para todos" zusammen. Ein Lieferwagen des Vereins holt in den Märkten täglich nicht mehr verkäufliches Obst und Gemüse sowie weitere Lebensmittel ab und verteilt es dann an die Lebensmittelausgaben.

Der deutsche Mitbewerber Aldi hatte erst kürzlich bestätigt, im April eine neunte Filiale auf der Insel zu eröffnen. Sie soll in Cala Millor ihre Tore öffnen.