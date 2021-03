Innenräume von Cafés und Restaurants auf Mallorca müssen wieder schließen

Dieser Tisch bleibt wieder leer: in einem Restaurant auf Mallorca.

Dieser Tisch bleibt wieder leer: in einem Restaurant auf Mallorca. Foto: Bendgens

Kehrtwende auf Mallorca: Angesichts der wieder anziehenden Corona-Neuansteckungen schließt die Balearen-Regierung erneut die erst kürzlich unter Auflagen wieder eröffneten Innenräume von Cafés und Restaurants. Die Entscheidung soll laut mallorquinischen Medienberichten schon am Dienstag (23.3.) bei einem runden Tisch den Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften mitgeteilt und noch diese Woche besiegelt werden.

Die Gasträume waren erst vor einer Woche, am 15.3., wieder zur Bewirtung freigegeben worden, solange 30 Prozent der zugelassenen Gästezahl nicht überschritten wird. Zuvor waren die Innenräume seit Anfang Januar geschlossen gewesen. Nun also werden die Café- und Restaurantbesucher wieder mit der Außenbewirtung Vorlieb nehmen müssen, wo bislang 50 Prozent der zugelassenen Gäste zugelassen sind.

Laut einem Bericht in der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" erwägt die Landesregierung auch neue Restriktionen im Handel, wobei die Öffnung von Warenhäusern und Einkaufszentren an Samstag offenbar nicht angetastet werden.

Ministerpräsidentin Francina Armengol hatte bereits am Wochenende gewarnt: "Sobald die Inzidenz wieder in die Höhe schießt, was wir nicht hoffen, wird es umgehend neue Restriktionen geben."

Wenn auch noch auf einem im Vergleich zu Deutschland niedrigen Niveau sind die Corona-Zahlen in den vergangenen Tagen auf Mallorca wieder gestiegen. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz ist laut den Zahlen der Balearen-Regierung binnen einer Woche von 19,9 (14.3.) auf 29,8 (21.3.) Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner angezogen. Bei der auf zwei Wochen gerechneten 14-Tages-Inzidenz betrug der Wert am 21.3. für Mallorca 49,6 (auf den Balearen 47,6). /ck