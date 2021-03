Das Wetter stellt auf Mallorca auf Frühling um

War es das nun gänzlich mit dem Winterwetter auf Mallorca? Die Insel freut sich auf tolles Frühlingswetter am Wochenende. Die Temperaturen sind im Aufwärtstrend, Regen ist nicht zu erwarten.

Am Freitag liegen die Höchstwerte bei 22 Grad in der Inselmitte. An den Küsten ist es ein bis zwei Grad kühler. Ab und an zieht eine Wolkenformation am Himmel entlang. Nachts soll es wesentlich milder als die Nächte zuvor werden. Die Tiefstwerte liegen rund um die 10-Grad-Marke.

MZ-Livecam: So sieht es auf Mallorca aus

Das Wochenende startet etwas neblig. Im Tagesverlauf gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Tagestemperaturen sinken im Vergleich zum Freitag. Im Norden spürbar, wo die Höchstwerte am Samstag bei 16 Grad liegen. Rund um Palma de Mallorca im Süden werden es knapp 20 Grad. Nachts bleibt die Lage unverändert.

Ähnlich geht es am Sonntag weiter. Wieder wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen steigen und dürften inselweit die 20 Grad knacken. In der neuen Woche sollen es dann gar 24 Grad werden. /rp