Brand auf Müllhalde hält Feuerwehr auf Mallorca in Atem

Ein Brand auf einer Halde neben der Müllverbrennungsanlage Son Reus auf Mallorca hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (9.4.) Palmas Feuerwehrleute auf Trab gehalten. Verbrannt sind dabei offenbar große Mengen an dort gelagerten Grünabfällen und Paletten. Der Brand war bereits am Donnerstagnachmittag ausgebrochen, die schwarzen Rauchschwaden waren bis nach Palma zu sehen.



An den Löscharbeiten beteiligt waren Feuerwehrzüge aus Palma, Sóller und Inca. Auch Mitarbeiter der Naturschutzbehörde Ibanat waren im Einsatz. Gegen Morgen schwelten nur noch einzelne Brandherde. Nun beginnen die Aufräumarbeiten. Palmas Bürgermeister José Hila bedankte sich am Freitagmorgen per Twitter bei den Einsatzkräften.





La noche ha sido larga controlando los desmanes de este gigantesco brasero.

Seguimos allí.#SonReus



