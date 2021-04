"Superspreader" bestreitet im TV-Inverview, absichtlich Menschen angesteckt zu haben

Was in den Medien über ihn verbreitet werde, sei eine Lüge, sagte der 40-Jährige im Interview im Programm "Quatro al día".

Der sogenannte "Superspreader von Manacor" ist seit Mittwochabend (28.4.) auch über die Insel Mallorca hinaus in ganz Spanien bekannt geworden. Erstmals sprach der 40-Jährige, dem vorgeworfen wird, mit Covid-Symptomen zur Arbeit und ins Fitnesscenter gegangen zu sein, im spanischen Fernsehen. "Ich wollte doch keine 22 Personen anstecken. Das ist eine Lüge", sagte er im Programm "Cuatro al día".

Dem Mann erklärte im TV-Interview, dass er zum Arzt gegangen sei, um einen Test zu machen. Dieser habe ihm erklärt, dass man ihm das Ergebnis am nächsten Tag telefonisch mitteilen werde. Kein Arzt habe ihm gesagt, dass er hätte zu Hause bleiben müssen. Deswegen habe er sein Leben normal weitergeführt und sei zur Arbeit und ins Fitnesscenter gegangen, bis am kommenden Tag das positive Testergebnis vorlag. Dass in den Medien behauptet worden sei, er habe absichtlich Menschen angesteckt, sei eine "große Lüge".

Nach Ermittlungen der Polizei hatte der 40-Jährige durch sein Verhalten mindestens 22 Ansteckungen hervorgerufen, acht über direkten Kontakt, 14 weitere, die wiederum von diesen acht Infizierten angesteckt wurden. Bei keiner dieser Personen kam es zu einem schweren Krankheitsverlauf. Niemand musste stationär behandelt werden.

Groß war allerdings der wirtschaftliche Schaden. Die Bäckerei, in der der Mann arbeitete, musste vorübergehend komplett schließen, weil fast das gesamte Personal in Quarantäne und die Arbeitsplätze desinfiziert werden mussten. Der Chef der Bäckerei Can Tòfol erstattete Anzeige gegen seinen - inzwischen entlassenen - Mitarbeiter, den er beschuldigt verantwortungslos gehandelt zu haben.

Auch im Fitnessstudio erhob man öffentliche Vorwürfe: "Er zeigte sich sehr kontaktfreudig, näherte sich allen Leuten an und grüßte sie mit halb runtergezogener Maske. Wir haben in mehrmals ermahnt, aber er macht weiter", erklärte die Chefin des Studios Elite. /tg