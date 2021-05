Erst ein Fünftel der Hotels auf Mallorca geöffnet

In einem Hotel auf Mallorca (Archivbild).

Mallorcas Neustart in die Saison kommt bislang nur in kleinen Schritten voran. Mit 188 Häusern hat derzeit nur gut ein Fünftel der 830 in dem Verband FEHM zusammengeschlossenen Hotels auf der Insel geöffnet. Das geht aus den neuesten FEHM-Zahlen hervor. Laut einer Pressemitteilung von Freitag (14.5.) haben bislang 22,65 aller FEHM-Mitglieder den Betrieb aufgenommen. Das entspricht 18,9 Prozent aller dort verfügbaren Betten.

Gegenüber den Zahlen von vergangener Woche, als 156 Hotels geöffnet hatten, ist das ein Anstieg von 3,8 Prozent. Ein weiterer Schub an Hotelöffnungen steht zu den deutschen Pfingstferien zu erwarten. Auf eine größere Anzahl an britischen Urlaubern wartet die Insel hingegen noch vergeblich. Die dortigen Auflagen für Spanien-Urlauber, die nach ihrer Rückkehr bis auf Weiteres in Quarantäne müssen, sind streng.

Die bisherigen Hotelöffnungen erfolgen zwar inselweit, doch es gibt Schwerpunkte: In Palma (inklusive Cala Major) haben bereits 53 Prozent der Häuser eröffnet, ebenso wie in Sóller. In Portals Nous haben die freilich wenigen Hotels zu 49,5 Prozent eröffnet. Es folgen Illetes (40,8 Prozent), Colònia de Sant Jordi (39 Prozent), Playa de Palma (28,9 Prozent) und Playa de Muro (27 Prozent).

Der Rhythmus der Öffnungen stünde in direktem Verhältnis zu den Fortschritten der Impfkampagne sowie der "externen Entscheidungen", die ebenfalls die Reaktivierung des Tourismus beeinflussen, heißt es in der Pressemitteilung.

