Nach Monaten der nächtlichen Ausgangssperre fällt diese am Sonntag (6. Juni). Foto: DM

Die nächtliche Ausgangssperre auf Mallorca wird zum 6. Juni aufgehoben. Das teilte der Sprecher der Balearen-Regierung am Montag (31.5.) in einer Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung mit. Auch bei privaten Zusammenkünften gibt es Änderungen. Statt bislang acht können sich künftig bis zu 15 Personen im Freien treffen. In Innenräumen wird die Zahl von bislang sechs auf künftig zehn Personen erhöht.

Unklar ist noch, inwieweit sich die weitere Lockerung der Restriktionen auch auf die Gastronomie auswirken wird. Bislang dürfen Restaurants und Cafés bis 23 Uhr Außentische bewirten. Die Innenräume müssen um 18 Uhr schließen. Negueruela kündigte an, dass man auch "in der Gastronomie und anderen Branchen" weitere Lockerungen plane, ohne allerdings konkret zu werden. Voraussichtlich werden die Maßnahmen im Laufe der Woche zunächst mit den Branchenvertretern verhandelt und gegen Ende der Woche bekannt gegeben.

Die konkreten Beschlüsse bei der Kabinettssitzung am Montag (31.5.) bezogen sich auf die Einschränkungen der Grundfreiheiten, die die Balearen-Regierung zur Zeit alle zwei Wochen beim Oberlandesgericht beantragt. Der Beschluss bezieht sich also darauf, die Richter nicht um eine Verlängerung der am Sonntag (6.6.) auslaufenden nächtlichen Ausgangssperre zu bitten. Verlängert wird hingegen die Pflicht, einen Negativtest bei Einreise vorlegen zu müssen.

