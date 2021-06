Das Wetter bringt Mallorca ein wenig Abkühlung

Der Sommer auf Mallorca zeigt derzeit bisweilen seine hässliche Fratze. Zumindest denen, die keine Klimaanlage haben. Der spanische Wetterdienst Aemet hat von Mittwoch auf Donnerstag (17.6.) die bislang heißeste Nacht des Jahres gemessen. Bei den schwülen Temperaturen sind klatschnasse Bettlaken keine Seltenheit. Immerhin soll es nun etwas kühler werden.

25 Grad waren die Tiefstwerte in der Nacht in Banyalbufar und Palma de Mallorca. Die Hitzewarnungen der vergangenen Tage sind am Donnerstag erstmal aufgehoben. Auf weiten Teilen der Insel sinken die Temperaturen. Nur der Norden muss weiter schwitzen. 35 Grad sollen es in Pollença werden, Dafür nur etwa 28 Grad in Palma de Mallorca, Llucmajor und Andratx.

Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im unwahrscheinlichen Fall von Regen wäre diese mit Saharastaub versetzt und könnte von Gewitter begleitet werden. Gen Abend klart der Himmel auf. Die Wassertemperatur an der Playa de Muro beträgt laut Aemet 23 Grad. Es dürfte wohl keine Tropennacht geben. Die Temperaturen sinken in der Inselmitte auf 16 Grad, an den Küsten auf 18 Grad.

Am Freitag bekommt auch der Norden seine Abkühlung. Im Süden steigen die Temperaturen leicht. Die Höchstwerte von 33 Grad werden in der Inselmitte um Inca erreicht. An den Küsten pegeln sich die Werte um die 30-Grad-Marke ein. Es wird den ganzen Tag sonnig. Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung.

Am Samstag bekommt die sonnengerötete Haut eine Pause. Der Himmel zeigt sich grau. Regen ist aber unwahrscheinlich. Die wenigen Regentropfen wären wieder mit Saharastaub versetzt. Die Temperaturen steigen leicht: 35 Grad in der Inselmitte, 32 Grad an den Küsten.

Sonntag sinken die Temperaturen inselweit wieder um etwa drei Grad im Vergleich zum Vortag. Es wird wechselhaft. Tagsüber gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Diesmal wird es wohl tröpfeln. Abends klart der Himmel auf. In der neuen Woche geht es sonnig weiter. /rp