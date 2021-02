Mandelblüte im Wandel, Mallorcas Mietmarkt und ein Selbsttest im Palmzweig-Flechten

Die Mandelblüte ist auf den ersten Blick der Klassiker schlechthin unter den Mallorca-Themen. Es gibt aber einen aktuellen und brisanten Hintergrund, warum wir die rosafarbenen Blüten auf den Titel der MZ-Ausgabe vom Donnerstag (18.2.) gehoben haben: Die balearische Landesregierung und die Bauernverbände haben einen Plan vereinbart, um einen Großteil der alten Bäume abzuholzen und eine Million neue zu setzen. "Die Letzten ihrer Art", haben wir die Ausgabe genannt - denn die Aktion, die vor allem durch EU-Hilfen finanziert werden soll, hätte erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Was genau geplant ist, erklärt unsere Feld- und Wiesen-Expertin Barbara Pohle.

Die erhofften EU-Gelder bestimmen derzeit auch die Balearen-Politik, die Landesregierung hat ein eigenes Ministerium für die EU-Förderfonds geschaffen, mit denen die Folgen der Corona-Krise abgefedert werden sollen - um wie viel Geld es dabei geht, erklärt Sophie Mono und meint im Leitartikel der Woche: ein Schritt in die richtige Richtung!

Noch zaghafte Schritte unternimmt die Linksregierung bei der Lockerung der Restriktionen. Den Stand der Dinge bei Infektionszahlen und Impfkampagne sowie die Perspektiven fasst Johannes Krayer zusammen.

Der Kollege hat zudem ein politisches Schwergewicht im Interview, den ehemaligen balearischen Ministerpräsidenten Francesc Antich, der jetzt Chef der balearischen Hafenbehörde ist. Ein heikler Posten, gegen seine Vorgänger im Amt wurden Ermittlungen wegen Korruptionsverdacht eingeleitet. Der Sozialist erklärt aber vor allem, wie es mit den Kreuzfahrtschiffen weitergehen soll, die Stichworte lauten sowohl Overtourism, als auch Corona-Krise.

Auch im Mietmarkt hinterlässt die Pandemie inzwischen deutliche Spuren, die Preise sind deutlich zurückgegangen. Vor allem der ausländische Zweitwohnungsmarkt ist massiv ins Stocken geraten. Wir lassen Experten zu Wort kommen und haben Preisbeispiele für die verschiedenen Viertel in Palma. Die Schlagzeile lautet: "Molinar wird bezahlbar".

Eine politische Analyse liefert unser Madrider Korrespondent Thilo Schäfer mit einem Blick auf Katalonien nach den Regionalwahlen. Auf den ersten Blick mag sich an den Machtverhältnissen wenig geändert haben. Doch der Achtungserfolg der Sozialisten ist enorm, und vom Niedergang des bürgerlichen Lagers profitiert die rechtsextreme Vox.

Ansonsten finden Sie in unserer Ausgabe jede Menge schöne Lesegeschichten. Eine davon erzählt von Rodney Brown. Der Brite kommt daher wie aus einer Roman, und wir sagen jetzt nichts von Harry Potter und Hogwarts, denn das beleidigt ihn nur. Fakt ist: Der 77-Jährige führt in Palmas Altstadt ein bis obenhin auf drei Etagen mit Bergen von Büchern vollgestelltes, verwinkeltes Antiquariat: Fine Books im Carrer Morey. Der Mann ist so besonders wie sein Laden. Danach weiß man, welches Geschäft man beim nächsten Besuch in der Altstadt als Erstes aufsuchen wird.

Im Sport lesen Sie von einer 15-Jährigen, die um einen Platz in Palmas Hochleistungszentrum kämpft. Silvia Guerrero möchte Triathlon-Profi werden. Oder auch Erstliga-Schiedsrichterin im Hallenfußball. Dem Vater wäre beides recht, er ist nicht unschuldig an den Berufswünschen seiner Tochter.

Einen ganz besonderen Beruf hat der Schrankenwärter Raul Bassi im Club de Mar in Palmas Hafen. Auch wenn die Schranke meistens offen steht, halten die meisten Gäste trotzdem kurz am Kontrollhäuschen - aus gutem Grund, wie Bernd Kempen in seinem Portrait "Der vielleicht Letzte seiner Art" schreibt.

Einen Selbstversuch hat unterdessen Sophie Mono unternommen und das Handwerk des Palmzweigen-Flechtens ausprobiert. Es ist ein langer Weg von der Palma bis zum Korb, wie die Kollegin beim Ortstermin im Parc de Llevant feststellen musste. Nach der Lektüre weiß man die Qualität der Körbe auf den Märkten Mallorcas zu schätzen - so sie denn auf der Insel hergestellt wurden.

Zum Teil traditionell geht es auch in unserem Gastro-Schwerpunkt zu, Martina Zender hat in ein neues Rezeptbuch geschaut, das den kulinarischen Reichtum der Tramuntana zeigen soll. Die besteht nämlich beileibe nicht nur aus Bergen und Wald, sondern hat viel mehr zu bieten. Das Büchlein gibt es zum kostenlosen Download. Simone Werner unterdessen stellt einen Insel-Residenten vor, in dessen Küche es international und spannend wie beim Eurovision Song Contest zugeht: Per Live-Schalte bringt Glenn Flavin Teilnehmern in der ganzen Welt das Backen bei. Und während Marc Fosh seiner Leidenschaft für Schokolade in Form von Trüffeln und Macarons frönt, geht es bei Ralf Petzold um argentinisches Fleisch, oder besser gesagt den Schnitt der südamerikanischen Metzer sowie die Fachbegriffe dafür.

Und damit wären wir auch schon im Service: Sprach-Experte Tom Gebhardt erklärt Vokabeln rund um Baumarkt und Eisenwarenhandlung. In einer Übersicht finden Sie Angebote des Einzelhandels für Lieferungen frei Haus - von Lebensmitteln über Geschenke bis hin zu Möbeln. Und es geht um die Prozessionsspinner, oder besser gesagt die lästigen oder sogar gefährlichen Härchen der Raupe, die derzeit Mallorca wieder unsicher macht - Tipps, die jeder Insel-Ausflügler derzeit wissen sollte. /ff

