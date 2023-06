Sicher, es ist ein naheliegendes Wortspiel bei einer Jubiläumsfeier mit dem Musical „Tanz der Vampire“, doch es ist treffend: Gabriele Fritsch, die Gründerin und Leiterin des Eurocampus, hat sich tatsächlich „durchgebissen“.

Anders als viele der großen historischen Auslandsschulen hatte sie bei der Eurocampus-Gründung vor 20 Jahren keine potente Unternehmerschaft im Rücken, der es an einer deutschen Bildung in der Fremde lag. Gemeinsam mit ihrem Mann Rafael Guerra musste sie sich erst zurechtfinden in den Verzweigungen der deutschen und spanischen Schulgesetzgebung und Bürokratie.

Im Unterschied zu mehreren, teils weniger seriösen Mitbewerbern konnte sie das Vertrauen des Konsulats und der für die deutschen Auslandsschulen zuständigen Kultusministerkonferenz gewinnen, schließlich auch in Zusammenarbeit mit der Deutschen Schule Barcelona Abiturprüfungen anbieten.

Hohe Fluktuation der Schüler und mitunter dürftige Zahlungsmoral

Fritsch musste und muss sich herumschlagen mit der hohen Fluktuation in der Schülerschaft und den daraus resultierenden Planungsschwierigkeiten, mit der wachsenden Gehaltsschere zwischen Deutschland und Spanien, mit der mitunter dürftigen Zahlungsmoral mancher Eltern.

Sie hat das alles gemeistert, sogar die Pandemie, und kann nun zu Recht stolz sein auf eine Schule mit derzeit über 200 Schülerinnen und Schülern. Nun stehen die nächsten Herausforderungen an: eigenständig Abiturprüfungen abnehmen und ihre Nachfolge so zu organisieren, dass der Eurocampus als Institution noch lange erfolgreich ist. Wir gratulieren und wünschen auch für die Zukunft viel Biss.