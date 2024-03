Tourismus auf Mallorca 2024: Die Regierung hat jetzt die Chance, es besser zu machen

Die von den neuen konservativen Amts- und Würdenträgern auf ihrer ersten ITB vorgestellte Tourismusstrategie ist richtig, birgt aber auch Risiken und will erst einmal umgesetzt sein. Wie bei den sozialistischen Vorgängern geht es darum, einen Weg zu finden, weiter von den Urlaubern leben zu können, ohne von ihnen überrannt zu werden. Besonders im Sommer gerät die Insel immer wieder an die Grenzen ihrer Ressourcen, die Urlauberströme müssen besser gesteuert, die Umwelt geschützt werden.

Mallorca muss lebenswert bleiben, auch für die Bewohner. Dazu bedarf es einer anderen Art von Tourismus, begonnen bei den Urlaubern selbst, die nun in Werbekampagnen zu Verantwortungsbewusstsein ermahnt werden sollen. Dazu bedarf es weiterhin des Geldes, das nun in alle möglichen Projekte investiert werden soll. Und dazu wird wohl auch eine Verringerung der Anzahl der Urlauber erforderlich sein, was so nicht ausgesprochen wird, aber gewollt ist und über den Preis gesteuert werden soll.

Die Maßnahmen tatsächlich umsetzen

Das allerdings birgt die Gefahr, über den Strang zu schlagen, den Hals nicht vollzukriegen und diejenigen Besucher zu verprellen, die Mallorca erst groß gemacht haben. Dennoch ist es, unter diesem Vorbehalt, der richtige Weg, auf den sich Mallorca da gemacht hat. Nun gilt es für die Verantwortlichen in Landesregierung, Inselrat und Gemeinden, ihn auch wirklich zu beschreiten, will heißen, die angekündigten Projekte und Maßnahmen auch tatsächlich umzusetzen. Das ist in der Vergangenheit schon häufig schiefgegangen. Sie haben die Chance, es besser zu machen.