Geschichtsklitterung auf Mallorca mit Billigung der Volkspartei

Bei Nazi-Vergleichen ist bekanntlich Vorsicht geboten. Das Franco-Regime in Spanien wandelte sich im Laufe von Jahrzehnten vom faschistischen System zur Diktatur der Technokraten. Es gab hier keinen Holocaust, und es gab auch keine Stunde null, vielmehr einen friedlichen Übergang zur Demokratie.

Und dennoch muss jedem geschichtsbewussten Deutschen, der die derzeitige Balearen-Politik verfolgt, das Grausen kommen. Der Rechtspartei Vox gelingt es zusehends, die Erfolge der Vergangenheitsbewältigung anzufechten, auf die Nachkommen der Franco-Opfer so lange warten mussten. Was eigentlich gesellschaftlicher Konsens in einer Demokratie sein sollte – gemeinsames Opfergedenken, institutioneller Rückhalt für die Forschung oder schlicht die Diktatur beim Namen zu nennen – wird von Vox als häretischer Blick der politischen Linken auf die Geschichte abgetan. Die Volkspartei lässt Vox gewähren und rühmt sich sogar damit, ein Gesetz zur Bergung der Opfer beizubehalten, das mangels Geld und Initiativen nur noch als inhaltsleeres Gerüst bestehen bleiben wird. Dabei wäre es so wichtig, die Ergebnisse der Exhumierungen akribisch aufzubereiten und an einem musealen Ort des Gedenkens öffentlichkeitswirksam auszustellen.

Bei aller Abneigung gegen Nazi-Vergleiche und aller nötigen Differenzierung – die Vox-Rhetorik zur Rechtfertigung der Geschichtsklitterung erinnert sehr wohl an NS-Jargon. Es gibt keine „Versöhnung“ ohne Würde für die Opfer, keine „Heilung“ ohne vorherige Aufarbeitung, und auch keine „Meinungsfreiheit“ ohne Anerkennung historischer Tatsachen.

Tergiversación de la historia con permiso del PP

A la hora de hacer comparaciones con el nazismo, se recomienda prudencia. El régimen de Franco en España pasó en el transcurso de décadas de un sistema fascista a una dictadura de tecnócratas. Aquí no hubo Holocausto ni hora cero, sino una transición.

Y, sin embargo, todo alemán con conciencia histórica que siga la actual política balear debe estar horrorizado. El partido de extrema derecha Vox está consiguiendo cada vez más poner en entredicho los éxitos de la memoria histórica que tanto tiempo tuvieron que esperar los descendientes de las víctimas. Lo que en realidad debería ser un consenso social en una democracia –la conmemoración conjunta de las víctimas, el apoyoinstitucional a la investigación o simplemente llamar a la dictadura por su nombre– es descartado por Vox como una visión herética de la historia por parte de la izquierda. El PP deja hacer a Vox e incluso se jacta de mantener la Ley de Fosas que, por falta de dinero e iniciativas, sólo quedará en un marco vacío, cuando sería importante procesar meticulosamente los resultados de las exhumaciones y exponerlos en un lugar de recuerdo similar a un museo, de forma que resulte eficaz para el público.

A pesar de toda la aversión a las comparaciones nazis y de toda la necesaria diferenciación, la retórica de Vox utilizada para justificar la tergiversación de la historia sí recuerda a la jerga nazi. No puede haber „reconciliación“ sin dignidad para las víctimas, ni „heridas cerradas“ sin memoria, ni „libertad de opinión“ sin reconocimiento de los hechos históricos.