Weitere Radwege für die Stadt Palma de Mallorca: Noch in diesem Jahr soll es unter anderem eine Verbindung für Radfahrer von der Playa de Palma zum Flughafen Son Sant Joan geben. Nach Angaben des zuständigen Stadtrats von Palma, Francesc Dalmau, soll der Auftrag für den Radweg in den kommenden Wochen ausgeschrieben werden.

Verlaufen soll die künftige Trasse auf dem bereits bestehenden Camí de Can Bogueta. Es ist geplant, den 558 Meter langen Weg zwischen der Einmündung in den Carrer Manuela de los Herreros und den Carrer Vaixell und dem Camí Son Fangos in einem ersten Bauabschnitt so zu erhalten, wie er bislang ist. Allerdings soll er für Radfahrer mit einem anderen Belag hergerichtet werden. War zunächst geplant, eine Asphaltdecke aufzutragen, hat man aufgrund des in dieser Gegend geltenden Landschaftsschutzes davon Abstand nehmen müssen. Nun soll der Untergrund aus Erde und einer Schicht aus Kalkmörtel bestehen.

In einem zweiten Bauabschnitt wird der Carrer Vaixell radfahrerfreundlicher gestaltet. Hier soll ein geteilter Rad- und Fußweg von vier Metern Breite entstehen. Am Wegrand werden Bäume und einheimische Pflanzen eingesetzt.

Insgesamt ist für die Arbeiten eine Investition in Höhe von 445.000 Euro vorgesehen. Der Carrer Vaixell mündet auf Höhe des Hotels "El Cid" in die Strandpromenade von Can Pastilla, die dann in Richtung Playa de Palma, aber auch in Richtung Palmas Innenstadt weiter befahren werden kann.

Weitere Radwege plant die Stadt Palma derzeit auch im Camí dels Reis im Norden der Stadt, wo die Verbindung zwischen dem Gebiet von Son Serra Parera und dem Landeskrankenhaus Son Espases hergestellt werden soll. Auf 650 Metern ist ein Weg zwischen Son Espases und der Landstraße nach Sóller geplant. Auch noch in diesem Jahr sollen im Osten der Stadt die beiden Radwege der neu gestalteten Straße Carrer Ricardo Ortega und des Carrer Manuel Azaña verbunden werden. Weiter ist eine Verbindung mit den innerhalb der Avenidas verlaufenden Radwegen auf Höhe des Carrer Mateu Enric Lladó vorgesehen.

Sind diese drei Projekte abgeschlossen, kommen 2,2 Kilometer neue Radwege zum Netz von Palma de Mallorca dazu. Damit wird es dann in der Stadt mehr als 100 Kilometer Radwege geben. /jk