Die Polizei hat in den vergangenen Tagen einen Mitarbeiter eines Lokals in der sogenannten Schinkenstraße an der Playa de Palma auf Mallorca festgenommen. Er soll am vergangenen Freitag (2.7.) einen Urlauber mit einem Schlagstock verletzt haben.

Zu dem Vorfall kam es Medienberichten zufolge am Freitagnachmittag in der bei deutschen Urlaubern beliebten Kneipe Bamboleo. Eine Gruppe von Urlaubern schaute ein EM-Spiel. Wie der Verletzte und seine Freunde nachher vor der Polizei aussagten, hätten sie gesungen, ohne dabei jedoch allzu viel Lärm zu machen. Dennoch wies ein Kellner sie darauf hin, dass sie das Lokal verlassen müssten, sobald sie ihre Getränke ausgetrunken hätten. Unmittelbar danach seien zwei andere Mitarbeiter auf sie zugekommen und hätten sie gezwungen, das Bamboleo unverzüglich zu verlassen.

Vor dem Lokal kam es dann zu Hangreiflichkeiten. Den Zeugenaussagen zufolge schlug einer der Mitarbeiter einen der Gäste mit einem Schlagstock auf den Kopf und fügte ihm eine stark blutende Platzwunde zu. Der Mann wurde ins Son-Llàtzer-Krankenhaus gebracht, wo die Wunde mit mehreren Stichen genäht werden musste. Zahlreiche unbeteiligte Zuschauer bestätigten den kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten die Version des Opfers.

Der mutmaßliche Täter, ein 46-jähriger Mann, bestritt, den Urlauber geschlagen zu haben. Er habe nur versucht, den Gast zu maßregeln, weil dieser angelblich ein Bierglas mit nach draußen geschmuggelt hatte. Bei der daraufhin entfachten Diskussion habe er den Malediglich geschubst, woraufhin dieser zu Boden gefallen und sich die Wunde am Kopf zugezogen habe. Die Beamten hielten dies für wenig glaubhaft und nahmen den Mann fest. /somo