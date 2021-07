Es hätte in einer Tragödie enden können, doch die Feuerwehr von Mallorca hat am frühen Montagmorgen (12.7.) verhindert, dass ein Feuer auf einem Pferdehof im Gemeindegebiet Andratx Menschen oder Tiere verletzt hat.

Wie die Rettungskräfte bekannt gaben, war das Feuer gegen 4 Uhr am Morgen ausgebrochen und hatte zunächst zahlreiche Strohballen in Brand gesetzt, die auf dem Hof lagerten. Schnell züngelten die Flammen meterhoch. Zahlreiche Anwohner verständigten umgehend den Notruf. Beamte der Ortspolizei trafen als erste an dem Reiterhof an der Landstraße Ma-1022 (Port d'Andratx - s'Arracó) ein.

Die Polizisten versuchten mit Feuerlöschern, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und wurden schnell von den eintreffenden Kollegen der Feuerwehr abgelöst. Sorge bereitete nicht nur das Wohlergehen der auf dem Hof untergebrachten Tiere, sondern auch das trockene Buschwerk rings um die Finca. Nach einigen Stunden schafften es die Einsatzkräfte jedoch, den Brand vollständig zu löschen.

Derweil brachten die Betreiber des Reiterhofs mithilfe zahlreicher Anwohner die Pferde in Sicherheit. Letztlich kamen alle Beteiligten mit einem Schrecken davon. Unklar ist, wer oder was den Brand ausgelöst hat. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die anhaltende Trockenheit erhöht die Feuergefahr auf ganz Mallorca. Ebenfalls in der Gemeinde Andratx hatte es am Samstag am Coll de Sa Gramola gebrannt. Erst am Donnerstag (8.7.) war ein Waldbrand nahe des beliebten Badestrands Cala Agulla bei Cala Ratjada ausgebrochen. Gut eine Woche zuvor musste die Feuerwehr in Palmas Villenviertel Son Vida ausrücken, um zu verhindern, dass ein Waldbrand auf die Wohnhäuser überging. /somo