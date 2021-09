Die Operation Wolke droht auf Mallorca. So wird das Phänomen bezeichnet, wenn an einem regnerischen Tag die Urlauber nach Palma strömen statt die Strände aufzusuchen. Das zieht in der Regel ein größeres Parkchaos nach sich. Dabei könnte es keine schlechte Idee sein, die Stadt aufzusuchen. Denn Palma könnte laut der Prognose des spanischen Wetterdiensts Aemet um die schlimmsten Schauer drumherum kommen.

Schon am Mittwoch bleibt es größtenteils grau. Hin und wieder schaut die Sonne hinter den Wolken hervor. Örtlich sind aber auch leichte Schauer möglich, die Saharastaub herabregnen lassen. Es steht also bald die nächste Autowäsche an. Der Wind weht ab und an kräftig aus östlicher Richtung. Die Temperaturen erreichen in Palma und Sóller die 30-Grad-Marke. In den restlichen Gemeinden liegen die Werte bis zu drei Grad darunter. Es gibt nochmal inselweit eine Tropennacht. Im Süden der Insel liegen die Tiefstwerte bei 23 Grad, im Sóller-Tal bei 20 Grad.

Am Donnerstag gilt von 12 bis 24 Uhr auf Mallorca - Ausnahme der Süden - Warnstufe Gelb wegen Gewitter, Hagel und Starkregens. Bis zu 40 Millimeter Niederschlag pro Stunde sind laut Aemet möglich. Dabei soll es im Norden deutlich stärker regnen. Dort hat Aemet am Mittwochmittag die Warnstufe auf Orange erhöht. Der Wind weht kräftig aus Nord-Nordost. An den Temperaturen ändert sich wenig.

In den Morgenstunden am Freitag kann es auch noch donnern, blitzen und regnen. Danach gibt es einen Sonne-Wolken-Mix mit geringer Regenwahrscheinlichkeit. Vermutlich ist am Nachmittag ein Strandausflug drin. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt 26 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 33 Grad. Nachts wird es kühler, und die Werte sinken in den meisten Orten unter die 20-Grad-Marke. Die Tiefstwerte liegen dann bei 18 Grad in der Inselmitte.

Am Wochenende gibt es keine Sonnengarantie. Der Samstag startet zwar sonnig, aber im Tagesverlauf zieht der Himmel zu, und am Abend wird es wohl leicht regnen. Für eine genaue Prognose für den Sonntag ist es zwar noch zu früh, wahrscheinlich wird das Wetter dann aber ähnlich sein. Die Temperaturen bleiben am Wochenende konstant. /rp