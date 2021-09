Der Hochsommer neigt sich auf Mallorca dem Ende entgegen. Die Tage, an denen man quasi ohne Blick auf die Wettervorhersage an den Strand gehen konnte, scheinen vorüber. Am Wochenende zeigt sich zwar auch die Sonne, aber ein paar Regentropfen sind immer wieder möglich.

Für den Freitag (3.9.) hat der spanischen Wetterdienst Aemet noch von 14 bis 19 Uhr die Warnstufe Gelb für die Inselmitte ausgegeben. In diesem Zeitraum ist Starkregen möglich, bis zu 20 Millimeter Niederschlag können pro Stunde vom Himmel herabfallen. Nach einem sonnigen Tag wird es inselweit gen Abend zuziehen und es kann zu Schauern und Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen erreichen im Süden um Palma de Mallorca und in der Inselmitte die 30-Grad-Marke. An der Küste kann der Wind böig wehen.

In der Nacht bleibt es warm. Nur in der Inselmitte und in Sóller fallen die Temperaturen unter die 20-Grad-Marke. In den restlichen Gebieten gibt es eine Tropennacht mit Tiefstwerten um die 21 Grad. Der Samstag startet neblig. Am Vormittag zeigt sich die Sonne am blauen Himmel. Im Tagesverlauf nimmt die Anzahl der Wolken zu. Am Abend ist dann wieder Regen möglich. Die Temperaturen sinken leicht. Llucmajor und Santa María del Camí erreichen noch die 30 Grad, in den anderen Gemeinden ist es ein bis zwei Grad kühler. Das Meer an der Playa de Palma soll laut Aemet am Samstag eine Wassertemperatur von 26 Grad haben.

Die Temperaturen in der Nacht bleiben unverändert und auch am Sonntag geht es ähnlich weiter. Wieder startet der Tag sonnig und der Himmel zieht bis zum Abend zu. Die Temperaturen steigen wieder etwas an. 32 Grad sind in der Inselmitte möglich, an den Küsten etwa 29 Grad.

Ein großer Wetterumschwung ist in der Prognose von Aemet für die kommende Woche nicht zu erkennen. Die Temperaturen halten sich stabil um die 30 Grad. Die Wetterkarte zeigt Sonne, aber auch immer wieder eine leich erhöhte Regenwahrscheinlichkeit. /rp