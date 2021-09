Während es in Deutschland zum Teil schon wieder kalt wird, herrscht auf Mallorca noch bestes Badewetter. Die Temperaturen steigen noch einmal auf 35 Grad an. Die schöne Zeit hat aber eine Ablauffrist. Gegen Ende der Woche sind Schauer und Gewitter möglich.

Am Dienstag wechseln sich auf der Insel Sonne und Wolken ab. Ein Regenschirm ist nicht nötig, der spanische Wetterdienst Aemet beziffert die Regenwahrscheinlichkeit auf 0 Prozent. Das Meer ist vom heißen Hochsommer aufgewärmt. An der Playa de Palma herrscht eine Wassertemperatur von 27 Grad.

Im Vergleich zu den vergangenen Tagen steigt die Tagestemperatur leicht an. Bis zu 34 Grad sind in der Inselmitte um Inca möglich. An den Küsten bleibt es deutlich kühler. In Andratx und Cala Ratjada werden es nur 29 Grad, 31 Grad in Palma de Mallorca.

An der Küste weht ein böiger Wind, der am Abend noch an Stärke gewinnt. Mit Ausnahme von Sóller, wo die Temperatur auf 19 Grad sinkt, gibt es inselweit eine Tropennacht. In Palma de Mallorca liegen die Tiefstwerte bei 23 Grad.

Am Mittwoch setzt sich der Sonne-Wolken-Mix erstmal fort. Gen Abend lockert der Himmel auf, der Sonnenuntergang gegen 20.10 Uhr dürfte eindrucksvoll sein. Die Temperaturen steigen um ein Grad an. Die ganze Insel knackt die 30-Grad-Marke. In Inca sind 35 Grad drin. Das reicht für eine Hitzewarnung noch nicht aus. Nachts bleibt die Lage unverändert.

Die Temperaturen halten sich zwar auch ab Donnerstag konstant, aber es wird zunehmend regnerischer. Am Donnerstag sind örtliche Schauer und Gewitter möglich (Regenwahrscheinlichkeit Palma: 30 Prozent). Am Freitagvormittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca dann schon bei 80 Prozent. Auch für das Wochenende hat Aemet einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen in die Wetterkarte eingezeichnet. Wobei es derzeit nicht nach Starkregen aussieht, sondern nur nach leichten Schauern dann und wann. /rp