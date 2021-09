Der Herbst naht auf Mallorca - und das Wetter wird unbeständiger. Nachdem es bereits am Freitag (3.9.) im Inselinneren und im Osten von Mallorca Gewitter gegeben hatte, schüttete es auch am Samstagnachmittag teilweise wie aus Eimern. Besonders betroffen: die Orte Petra und Vilafranca. In Vilafranca kam es im unteren Teil des Dorfes zu kleineren Überschwemmungen.

In der Nähe von Petra trat ein Sturzbach über die Ufer und setzte die Landstraße Ma-3310 unter Wasser. Es wurde empfohlen, dort besonders vorsichtig zu fahren. Petra registrierte auch einen außergewöhnlichen Temperatursturz. Kurz nach 12 Uhr erreichten die Werte in dem Ort 30,7 Grad. Nicht einmal zwei Stunden später waren es nach dem Gewitter nur noch 20 Grad. In Petra fielen 41,2 Liter Regen auf den Quadratmeter.

Der staatliche Wetterdienst Aemet hatte für Samstag die Warnstufe Gelb wegen Gewittern im Inselinneren und im Ostteil der Insel ausgerufen. Unbeständig soll es auch am Sonntag weitergehen. Für Nachmittag prognostiziert Aemet verbreitet Regen oder Schauer auf der Insel. /jk